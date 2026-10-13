Diageo Aktie
|20,23EUR
|0,39EUR
|1,97%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2440 Pence belassen. Vor den am 5. November erwarteten Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal 2026/27 verwies Analyst Trevor Stirling am Dienstag nach Telefonaten mit dem Spirituosenhersteller auf die Bestätigung der Geschäftsjahresziele./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24,40 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
20,28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17,12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:28
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Diageo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.10.26
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.09.26
|FTSE 100-Wert Diageo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diageo von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.09.26
|Verluste in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
24.09.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
23.09.26
|Diageo-Aktie leichter: Joanne Wilson übernimmt CFO-Posten (Dow Jones)
Analysen zu Diageo plc
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|20,22
|1,92%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:21
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.