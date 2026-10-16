Givaudan Aktie
|4 234,00EUR
|-12,00EUR
|-0,28%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3250 auf 3740 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Aromenhersteller habe im dritten Quartal mit einem Wachstumsschub überzeugt, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 erhöht. Die guten Perspektiven seien allerdings bereits mehr als eingepreist./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 14:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Halten
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
3 896,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
3 926,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Freitagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|14:32
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:32
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14:32
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|4 234,00
|-0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:34
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|14:32
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:31
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|13:28
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|11:48
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:05
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.