Givaudan Aktie
|4 241,00EUR
|-5,00EUR
|-0,12%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3004 Franken belassen. Zukäufe im Geschäft mit Zusatzstoffen für Heimtiernahrung durch Givaudan hätten ihren Reiz, allerdings bestünden anderswo größere Lücken im Produktportfolio, schrieb Victoria Nice in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
3 004,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 935,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-23,66%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 933,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,62%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
14.10.26
|Handel in Zürich: SMI am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
14.10.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Givaudan-Ziel auf 3004 Franken - 'Underperform' (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|4 221,00
|-0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK