Givaudan Aktie
|3 995,00EUR
|262,00EUR
|7,02%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3030 Franken belassen. Marcus Dunford-Castro lobte am Dienstag die Umsatzentwicklung des Schweizer Aromenproduzenten im dritten Quartal. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 030,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3 488,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3 714,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,42%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3030 Franken (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|SIX-Handel: SMI zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
|
12.10.26
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 995,00
|7,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.