Givaudan Aktie
|4 421,00EUR
|-68,00EUR
|-1,51%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 4000 Franken belassen. Analyst Charles Eden beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den Ergebnissen der seit März 2023 gelaufenen EU-Kartelluntersuchung gegen die drei weltweit größten Duftstoffhersteller Givaudan, Firmenich und IFF. Die Gesamtsumme der Sanktionen belaufe sich auf 471,9 Millionen beziehungsweise 85 Millionen Pfund, schrieb er. Davon habe Givaudan den größten Teil zu tragen: Die Gesamtkosten für den Vergleich beliefen sich nach Angaben der Schweizer auf rund 375 Millionen Franken, was 20 Prozent der 2026er Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) seien beziehungsweise 44 Prozent der 2026er Konsensschätzung für den freien Cashflow (FCF)./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 14:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4 000,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4 002,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4 002,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,05%
|
Analyst Name::
Charles Eden
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
18:16
|Givaudan-Chef bezeichnet Kartellkosten als tragbar und bestätigt Ziele (dpa-AFX)
|
17:58
|SLI aktuell: SLI liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
24.11.26
|SIX-Handel SMI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
20.11.26
|SIX-Handel SMI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|SIX-Handel So entwickelt sich der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|21:02
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:02
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|21:02
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|4 421,00
|-1,51%
Aktuelle Aktienanalysen
|21:02
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:38
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|18:37
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|18:14
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18:14
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|16:43
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|16:42
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|16:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research