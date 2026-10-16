Givaudan Aktie
|4 216,00EUR
|-30,00EUR
|-0,71%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3270 auf 3960 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das beschleunigte Wachstum beim Hersteller von Aromen und Duftstoffen sei zunehmend eingepreist, schrieb Joshua Spector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der jüngst guten Kursentwicklung liege die Latte höher. Givaudan könne die Erwartungen im nächsten Quartal wohl nicht noch einmal so deutlich übertreffen./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Neutral
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3 960,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3 920,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1,02%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3 913,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,20%
|
Analyst Name::
Joshua Spector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:26
|Freitagshandel in Zürich: Anleger lassen SLI mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI mittags stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels stärker (finanzen.at)
|
15.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SIX-Handel: nachmittags Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI steigt nachmittags (finanzen.at)
|
14.10.26
|Handel in Zürich: SMI am Mittag freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|4 218,00
|-0,66%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|11:48
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:05
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG