Givaudan Aktie
|4 050,00EUR
|317,00EUR
|8,49%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Das organische Wachstum habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürften die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie des Aromenherstellers steigen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 06:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
3 700,00 CHF
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
3 787,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
3 768,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:27
|Gewinne in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Mittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
12:27
|Dienstagshandel in Zürich: SMI präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3030 Franken (dpa-AFX)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|4 050,00
|8,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.