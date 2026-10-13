Givaudan Aktie

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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

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13.10.2026 16:31:53

Givaudan Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne nun mit einem stärkeren Wachstum auf vergleichbarer Basis, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu trage vor allem das Segment Düfte und Beauty des Herstellers von Duft- und Aromastoffen bei. Auch hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität wurde die Expertin etwas optimistischer./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
4 100,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
3 775,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
8,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
3 817,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
7,41%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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