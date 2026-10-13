NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan nach Quartalszahlen von 3700 auf 4100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie rechne nun mit einem stärkeren Wachstum auf vergleichbarer Basis, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu trage vor allem das Segment Düfte und Beauty des Herstellers von Duft- und Aromastoffen bei. Auch hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität wurde die Expertin etwas optimistischer./rob/bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 14:52 / BST



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