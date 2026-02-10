HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 29,70 auf 25,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein robustes Neugeschäftswachstum von 7,8 Prozent sei angesichts der schwierigen Marktlage eine sehr gute Leistung des IT-Leasinganbieters, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Zahlen. Für 2026 und 2027 reduzierte sie allerdings ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.