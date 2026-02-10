grenke Aktie

15,16EUR 0,14EUR 0,93%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

<
10.02.2026 11:07:49

grenke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 29,70 auf 25,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein robustes Neugeschäftswachstum von 7,8 Prozent sei angesichts der schwierigen Marktlage eine sehr gute Leistung des IT-Leasinganbieters, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Zahlen. Für 2026 und 2027 reduzierte sie allerdings ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,00 € 		Abst. Kursziel*:
68,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,23%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

