WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Grenke von 29,70 auf 25,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein robustes Neugeschäftswachstum von 7,8 Prozent sei angesichts der schwierigen Marktlage eine sehr gute Leistung des IT-Leasinganbieters, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee der Zahlen. Für 2026 und 2027 reduzierte sie allerdings ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
25,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,00 €
|
Abst. Kursziel*:
68,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,23%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
