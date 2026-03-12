grenke Aktie

13,58EUR -0,38EUR -2,72%
grenke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

12.03.2026 09:40:48

grenke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Buy" belassen. Mit den Zahlen für 2025 habe das Leasing-Unternehmen seine Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Für das laufende Jahr sei eine solide geschäftliche Entwicklung zu erwarten./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,30 € 		Abst. Kursziel*:
76,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
85,57%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu grenke AG

