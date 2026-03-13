grenke Aktie
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Grenke von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vorsichtige Ausblick des Leasinganbieters zeuge von Unsicherheit, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstagabend im Nachgang der Geschäftszahlen./rob/ag/gl
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,90 €
|
Abst. Kursziel*:
117,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
13,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114,72%
|
Analyst Name::
Marius Fuhrberg
|
KGV*:
-
