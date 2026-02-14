grenke Aktie
|14,88EUR
|0,10EUR
|0,68%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Das Neugeschäft und die Marge des IT-Leasinganbieters hätten die Erwartungen im Vorjahr erfüllt, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Resümee zu jüngsten Eckdaten./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,98 €
|
Abst. Kursziel*:
33,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,41%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|14,88
|0,68%
