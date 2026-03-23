grenke Aktie
|12,84EUR
|0,06EUR
|0,47%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 sei bei dem Leasinganbieter trotz einiger Herausforderungen solide zu Ende gegangen, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Profitabilität und dem Weg zu einer zukünftig wieder zehn Prozent hohen Eigenkapitalrendite (ROE)./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,60 €
|
Abst. Kursziel*:
50,79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,98%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
11:09
|EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy (EQS Group)
|
11:09
|EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf (EQS Group)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
20.03.26
|SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
20.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Freitagmittag freundlich (finanzen.at)
|
20.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)