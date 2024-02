ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Das Management des Baustoffkonzerns möchte weiterhin global diversifiziert sein und habe auf hohe Renditen in Schwellenländer-Regionen wie Afrika verweisen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt liege nach wie vor auf Fusionen und Übernahmen./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:19 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.