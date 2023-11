NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern - auf ein Niveau etwas über dessen Zielsetzungen, wie sie betonte. Investoren sorgten sich nach Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz aber weiter um mögliche Übernahmeaktivitäten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:23 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.