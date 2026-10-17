ING Group Aktie
|29,74EUR
|0,05EUR
|0,15%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor den Zahlen zum dritten Quartal von 38,30 auf 38,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die niederländischen Banken dürften ein weiteres starkes Quartal absolviert haben, prognostizierte Delphine Lee in einem Ausblick am Donnerstag. Eine nach wie vor robuste Kreditnachfrage stütze die Nettozinserträge. Vorteilhafte Marktbedingungen vor allem bei Aktien trieben die Gebühreneinnahmen an./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:06 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,47 €
|
Abst. Kursziel*:
30,66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,48%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ING Group
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|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|08.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|29,74
|0,15%
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|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.