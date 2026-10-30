ING Group Aktie
|28,36EUR
|-0,43EUR
|-1,49%
WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Operativ habe das dritte Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Johan Ekblom am Donnerstagabend. Der aktuelle Businessplan der Niederländer nähere sich seinem Ende. Mit den neuen Ziele bis 2030 dürften die Renditeambitionen steigen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Buy
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28,58 €
|
Abst. Kursziel*:
32,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,02%
|
Analyst Name::
Johan Ekblom
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.26
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|RBC Capital Markets
|29.10.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
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|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|ING Group
|28,35
|-1,53%
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