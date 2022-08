Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Kapsch TrafficCom von 22 auf 20 Euro gesenkt. Die "Buy"-Empfehlung wurde vom zuständigen Analysten Daniel Lion beibehalten.

Die am Mittwoch veröffentlichten Quartalszahlen des Mautsystembetreibers hätten einen Rückgang der Profitmargen aufgrund gestiegener Personalkosten offengelegt. Der Analyst geht aber weiterhin davon aus, dass die Kapsch TrafficCom eine dreistellige Summe an Kompensationen für eine unrechtmäßige Vertragskündigung in Deutschland erhalten wird.

Für 2023 rechnet die Erste Group mit einer geringeren EBIT-Marge von 2,5 Prozent (statt davor 4 Prozent).

Die Prognose für den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2022/23 lautet auf 0,43 Euro. Für die zwei Folgejahre werden 1,20 Euro bzw. 1,59 Euro Gewinn je Aktie erwartet. Eine Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 Euro je Titel wird erst im Geschäftsjahr 2023/24 erwartet.

Die Aktien von Kapsch TrafficCom gingen am Mittwoch an der Wiener Börse bei 12,68 Euro aus dem Handel.

