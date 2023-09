NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Von der anstehenden Konferenz "Connect" erwartet Analyst Brad Erickson laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mehr Details zu den wichtigen Feldern Künstliche Intelligenz und Metaverse. Beides verschlinge viel Geld, weswegen die Anleger mehr Informationen darüber bräuchten, was genau für diese Investitionen spreche./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2023 / 08:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.