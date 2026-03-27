Nike Aktie

45,07EUR -0,24EUR -0,52%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 11:37:14

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Aneesha Sherman berichtete am Donnerstagabend von ihrer Auswertung aktueller Trends in den USA, Europa und China. Im Sportartikelbereich rechnet sie überall mit Wachstum. In China falle dieses im bisherigen Jahresverlauf stärker aus, in den anderen beiden Regionen aber schwächer. Einzelhändler schienen optimistisch auf das Jahr 2026 zu blicken./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 52,07 		Abst. Kursziel*:
63,24%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 52,07 		Abst. Kursziel aktuell:
63,24%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nike Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

mehr Analysen
11:37 Nike Outperform Bernstein Research
25.03.26 Nike Neutral UBS AG
23.03.26 Nike Outperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nike Neutral UBS AG
16.03.26 Nike Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 45,07 -0,52% Nike Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

12:15 Frequentis kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:37 Nike Outperform Bernstein Research
11:36 adidas Outperform Bernstein Research
11:36 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11:34 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
11:32 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11:20 LANXESS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:18 INDUS Buy Warburg Research
11:17 JOST Werke Buy Warburg Research
11:15 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:13 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
11:10 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
11:07 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11:06 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:06 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:11 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
10:01 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
09:50 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
09:49 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
09:48 RWE Buy Deutsche Bank AG
09:29 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
09:28 PORR buy Warburg Research
08:54 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
08:53 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
08:52 PORR accumulate Erste Group Bank
08:45 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:44 RTL Equal Weight Barclays Capital
08:43 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
08:42 Siemens Underweight Barclays Capital
08:42 CTS Eventim Overweight Barclays Capital
08:35 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:30 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
08:30 L'Oréal Overweight Barclays Capital
08:29 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
08:29 Danone Overweight Barclays Capital
08:29 Unilever Overweight Barclays Capital
08:29 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:27 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:57 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 Symrise Equal Weight Barclays Capital
07:48 Ryanair Buy UBS AG
07:48 easyJet Buy UBS AG
07:48 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
07:47 AIR France-KLM Neutral UBS AG
07:47 Lufthansa Buy UBS AG
07:43 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
07:41 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:39 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:36 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen