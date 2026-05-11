Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike nach April-Absatzzahlen des chinesischen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach Sportartikeln von Adidas und Nike in China bleibe verhalten, resümierte Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handels- und Zollbedingungen seien immer noch volatil und der Nahost-Konflikt könne zu weiteren Belastungen führen./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 80,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 44,14
|
Abst. Kursziel*:
81,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 42,67
|
Abst. Kursziel aktuell:
87,49%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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