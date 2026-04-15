Nike Aktie
|38,73EUR
|1,32EUR
|3,52%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Boss am Montag nach einem Treffen mit dem Management auf der jährlichen JPMorgan-Retail-Konferenz. Im Frühjahr 2027 werde die volle Produktoffensive der Amerikaner an den Markt kommen und die "Win Now"-Aktionen sollten beendet sein./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 52,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 42,62
|
Abst. Kursziel*:
22,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 45,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
|
Analyst Name::
Matthew R. Boss
|
KGV*:
-
Analysen zu Nike Inc.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|13.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|38,64
|3,29%
