HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Es sei viel diskutiert worden, in welchen Bereichen der US-Sportartikelhersteller unter vorheriger Leitung Fehler gemacht habe, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Umstellung auf Direktvertrieb (DTC) und ein Mangel an Innovation seien genannt worden. Er sehe den größeren Fehler jedoch im Marketing, sowohl in der Kürzung des Gesamtbudgets als auch in der Umstellung auf Performance-Marketing. Dies habe zwar kurzfristig zu höheren Margen geführt, aber sei auf Kosten des künftigen Umsatzwachstums gegangen. Das neue Team unter Vorstandschef Elliott Hill korrigiere nun diesen Fehler. Analyst Anderson glaubt weiter an eine Trendwende, doch dürfte es länger dauern, bis die verbleibenden Herausforderungen, einschließlich China, bewältigt seien./ck/rob/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:55 / GMT

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