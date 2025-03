NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 102 US-Dollar belassen. Analystin Aneesha Sherman verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass der größte chinesische Großhandelspartner von Nike und Adidas, Pou Sheng, einen deutlichen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Februar gemeldet habe. Das aber dürfte wohl auf den Zeitpunkt des chinesischen Neujahrs zurückzuführen sein, nachdem die Einzelhandelsumsätze im Januar kräftig gestiegen waren. Etwa 80 Prozent der Umsätze von Pou Sheng in China stammten aus Nike- und Adidas-Produkten, ergänzte sie./c/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 11:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 11:46 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.