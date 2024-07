NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nutrien von 70 auf 60 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong prognostizierte in einer am Montag vorliegenden Studie ein gemischtes zweites Quartal für die Branche der Düngerproduzenten. Die Kalipreise seien zurückgegangen. Für Nutrien rechnet der Experte mit geringeren operativen Barmitteln und er senkte den Bewertungsmultiplikator./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2024 / 17:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.