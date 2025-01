NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Aktien des K+S-Konkurrenten Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 US-Dollar belassen. Der Düngermarkt biete mit Blick auf 2025 zunächst wenig Spannendes, schrieb Analyst Andrew Wong in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Trends seien die gleichen wie 2024. Der Kalidüngermarkt sei aktuell gut ausbalanciert./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2025 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2025 / 00:15 / EST





