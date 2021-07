Die Analysten der Credit Suisse (CS) haben ihre Einstufung "Outperform" für die Aktien der heimischen OMV bestätigt. Auch das Kursziel von 52,50 Euro wurde in der jüngsten Analyse von Thomas Adolff und Ara Kosyan unverändert beibehalten. Zum Vergleich: Die Titel des Öl- und Gaskonzerns notierten an der Wiener Börse am Donnerstagnachmittag bei 45,63 Euro.

Die Gewinnschätzungen je Titel der OMV wurden für 2021 angehoben, wobei das kürzlich veröffentlichte Trading-Update des heimischen Unternehmens in das Bewertungsmodell eingeflossen sei, schrieben die Analysten. Im zweiten Quartal soll der bereinigte Nettogewinn auf 584 Mio. Euro anschwellen nach 424 Mio. Euro im Erstquartal. Das derzeitige Bewertungsmodell gehe laut CS-Experten von einem langfristigen Brent-Ölpreis von 60 US-Dollar je Barrel (159 Liter) aus.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/ste

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0050 2021-07-08/16:33