Die Analysten der Deutschen Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) von 24,00 auf 27,00 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Hold" wurde gleichzeitig bestätigt.

Die Experten Benjamin Goy und Marlene Eibensteiner verweisen auf starke Quartalszahlen und revidierten zudem ihre Gewinnprognosen für die RBI nach oben. Dies resultierte in ein höheres Kursziel für die RBI-Papiere. Der Nettozinsertrag und die Gebühreneinnahmen im abgelaufenen Jahresviertel lagen klar über den Marktschätzungen, so die Analysten. Die RBI sei zudem gut positioniert um von der weiteren positiven makrökonomischen Entwicklung im CEE-Raum zu profitieren.

Die neuen Gewinnerwartungen der Analysten belaufen sich für die Jahre 2021 bis 2023 auf 3,88 Euro, bzw. 3,72 Euro und 3,85 Euro je Aktie, nachdem die Prognosen für diesen Zeitraum zuvor bei 3,26 Euro, 3,48 Euro und 3,63 Euro lagen. Als Dividendenausschüttungen für die Jahre erwarten die Experten 1,78 Euro (2021), 1,18 Euro (2022) und 1,22 Euro (2023) pro Anteilsschein.

An der Wiener Börse notierten die RBI-Aktien am Montagmittag mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 29,26 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/mik

ISIN AT0000606306 WEB http://www.rbinternational.com/

AFA0047 2021-11-08/13:43