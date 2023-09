NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 20,20 auf 17,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die wegen der Aurubis-Beteiligung gesenkte Zielspanne des Stahlkonzerns für den Vorsteuergewinn liege nun 15 bis 30 Prozent unter den Konsensschätzungen, die nun deutlich sinken dürften, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem beinhalteten die derzeitigen Schätzungen für 2024 auch aufgrund sinkender Stahlpreise erhebliche Risiken./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2023 / 20:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.