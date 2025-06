ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft des Tabakkonzerns kehre gestützt auf Velo Plus zum Wachstum zurück, schrieb Faham Baig in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht zum ersten Geschäftshalbjahr. Dies werde aber teilweise ausgeglichen durch Verdampferprodukte und den Wirtschaftsraum Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 06:04 / GMT



