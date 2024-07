FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric vor Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Nachfrage in puncto Elektrifizierung bleibe stark, aber die Aussagen von Mitbewerbern zur Automatisierungsbranche seien derzeit negativ, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Schwächelnde Wirtschaftsdaten aus Europa sprächen derzeit dafür, dass eine Erholung im zweiten Halbjahr nur noch eine Randerscheinung wird. Für den Bereich Industrieautomation sei der Konsens zu optimistisch, für den Bereich Energiemanagement jedoch zu konservativ./tih/mis



