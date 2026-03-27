TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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27.03.2026 08:54:03

TotalEnergies Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth berichtete am Donnerstagabend von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas, das weltweit zu den größten, im Bau befindlichen Anlagen zähle. Das Projekt sei dem Zeitplan offenbar voraus. Es erinnere einmal mehr an die Stärken des Öl- und Gaskonzerns./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
78,31 € 		Abst. Kursziel*:
20,04%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
77,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,13%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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