TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Lydia Rainforth berichtete am Donnerstagabend von einem Besuch des LNG-Projekts "Rio Grande" im US-Bundesstaat Texas, das weltweit zu den größten, im Bau befindlichen Anlagen zähle. Das Projekt sei dem Zeitplan offenbar voraus. Es erinnere einmal mehr an die Stärken des Öl- und Gaskonzerns./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
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Unternehmen:
TotalEnergies
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
94,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
78,31 €
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Abst. Kursziel*:
20,04%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
77,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
21,13%
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Analyst Name::
Lydia Rainforth
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KGV*:
-