NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für Europas Ölkonzerne am Donnerstag einmal mehr an die aktuelle Entwicklung des Iran-Krieges an. Er hob seine Preisprognosen für Brent-Öl und TTF-Erdgas an. Daraus resultierend steigen seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 im Schnitt um vier und sechs Prozent./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:32 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.