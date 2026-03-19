WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen für Europas Ölkonzerne am Donnerstag einmal mehr an die aktuelle Entwicklung des Iran-Krieges an. Er hob seine Preisprognosen für Brent-Öl und TTF-Erdgas an. Daraus resultierend steigen seine Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 im Schnitt um vier und sechs Prozent./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 05:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
75,45 €
Abst. Kursziel*:
0,73%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
77,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1,30%
Analyst Name::
Michele della Vigna
KGV*:
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|77,00
|2,18%
