TotalEnergies Aktie
|79,31EUR
|0,63EUR
|0,80%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 73 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz des Iran-Kriegs habe der Öl- und Gaskonzern ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Erhöhung der Quartalsdividende stärker ausgefallen als bei anderen Ölkonzernen./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
78,43 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
79,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
29.04.26
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Mehr Gewinn: Totalenergies erhöht Aktienrückkäufe wieder - Ölpreis hilft (dpa-AFX)
|
28.04.26
|Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26