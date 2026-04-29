TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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29.04.2026 16:17:54

TotalEnergies Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Totalenergies von 73 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz des Iran-Kriegs habe der Öl- und Gaskonzern ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Erhöhung der Quartalsdividende stärker ausgefallen als bei anderen Ölkonzernen./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
78,43 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
79,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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