TotalEnergies Aktie
|79,31EUR
|0,63EUR
|0,80%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse hätten den Konsens um 5 Prozent übertroffen und ihre eigene Erwartung sogar um 10 Prozent, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochmorgen. Der Effekt der Nahost-Krise sei mehr als wettgemacht worden von der anderswo starken operativen Entwicklung./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
78,60 €
Abst. Kursziel*:
19,59%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
79,31 €
Abst. Kursziel aktuell:
18,52%
Analyst Name::
Lydia Rainforth
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|30.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.04.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
