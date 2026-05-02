LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse hätten den Konsens um 5 Prozent übertroffen und ihre eigene Erwartung sogar um 10 Prozent, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochmorgen. Der Effekt der Nahost-Krise sei mehr als wettgemacht worden von der anderswo starken operativen Entwicklung./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:49 / GMT

