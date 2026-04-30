TotalEnergies Aktie
|79,31EUR
|0,63EUR
|0,80%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
30.04.2026 09:35:31
TotalEnergies Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts. Zudem begrüßte sie die Ausweitung der Aktienrückkäufe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
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Unternehmen:
TotalEnergies
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
94,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
77,96 €
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Abst. Kursziel*:
20,57%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
79,31 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18,52%
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Analyst Name::
Lydia Rainforth
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse