LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern habe starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochabend im Resümee des Zwischenberichts. Zudem begrüßte sie die Ausweitung der Aktienrückkäufe./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:29 / GMT



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