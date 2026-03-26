TotalEnergies Aktie
|77,42EUR
|0,28EUR
|0,36%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 76 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna gab am Donnerstag einen Ausblick auf die demnächst anstehende Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal. Er hob seine Schätzungen für die Quartalsergebnisse im Schnitt um 16 Prozent und sieht sich nun um 14 Prozent über dem Konsens. Seine Prognosen für 2026 und 2027 steigen um durchschnittlich 3 und 4 Prozent. Hier liegt er sogar um 34 und 24 Prozent über den Markterwartungen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77,44 €
|
Abst. Kursziel*:
0,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
77,42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,75%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|09:44
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|09:44
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|24.03.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|77,41
|0,35%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:30
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|10:30
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:24
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:18
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10:17
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:45
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09:44
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:43
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:19
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:18
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|08:18
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:00
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:36
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07:27
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|07:24
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:24
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|07:14
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:13
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|1&1 Halten
|DZ BANK
|25.03.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.03.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.03.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG