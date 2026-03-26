TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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26.03.2026 09:44:10

TotalEnergies Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 76 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna gab am Donnerstag einen Ausblick auf die demnächst anstehende Berichtssaison der Ölkonzerne zum ersten Quartal. Er hob seine Schätzungen für die Quartalsergebnisse im Schnitt um 16 Prozent und sieht sich nun um 14 Prozent über dem Konsens. Seine Prognosen für 2026 und 2027 steigen um durchschnittlich 3 und 4 Prozent. Hier liegt er sogar um 34 und 24 Prozent über den Markterwartungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 01:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
77,44 € 		Abst. Kursziel*:
0,72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,75%
Analyst Name::
Michele della Vigna 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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