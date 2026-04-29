NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Franzosen hätten die Erwartungen durch die Bank getoppt und das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.