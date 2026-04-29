TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
29.04.2026 09:38:06
TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Franzosen hätten die Erwartungen durch die Bank getoppt und das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
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Unternehmen:
TotalEnergies
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
85,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
78,83 €
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Abst. Kursziel*:
7,83%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
79,31 €
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Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
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Analyst Name::
Biraj Borkhataria
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse