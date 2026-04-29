ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Henri Patricot am Mittwoch. Er erwartet eine positive Kursreaktion auch wegen höherer Rückflüsse an die Aktionäre./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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