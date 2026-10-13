Unilever Aktie
|56,83EUR
|0,69EUR
|1,23%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5800 Pence belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Outperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
58,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56,73 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
47,97 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
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