Unilever Aktie

56,16EUR 0,70EUR 1,26%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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12.10.2026 17:58:24

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Nach einem Absatz- und Sortimentsboom im Vorquartal sei es schwer abzuschätzen, inwieweit der Lebensmittelkonzern nun erneut vom FIFA-Sponsoring und den seit Jahresbeginn bestehenden Verzerrungen im lokalen Wettbewerb profitiert haben könnte, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Aktien recht hoch bewertet./rob/la/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
47,38 £ 		Abst. Kursziel*:
-15,58%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
47,38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,58%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 56,15 1,24% Unilever PLC

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12:10 ING Group Buy Deutsche Bank AG
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11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
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09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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