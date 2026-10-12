Unilever Aktie
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|0,70EUR
|1,26%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 3900 auf 4000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Nach einem Absatz- und Sortimentsboom im Vorquartal sei es schwer abzuschätzen, inwieweit der Lebensmittelkonzern nun erneut vom FIFA-Sponsoring und den seit Jahresbeginn bestehenden Verzerrungen im lokalen Wettbewerb profitiert haben könnte, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil erschienen die Aktien recht hoch bewertet./rob/la/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
47,38 £
|
Abst. Kursziel*:
-15,58%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
47,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,58%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
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|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
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|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|56,15
|1,24%
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|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17:00
|Semperit buy
|Baader Bank
|16:57
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:39
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.