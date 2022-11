Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Bewertung für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine von "Hold" auf "Buy"erhöht. Experte Bastian Synagowitz bestätigte in dem Sektorreport das Kursziel von 31,0 Euro für die Titel des Unternehmens.

Zum Vergleich: Am Mittwoch in der Früh notierten die Titel an der Wiener Börse mit plus 1,9 Prozent bei 26,4 Euro.

Die Experten sprechen der Führungsriege des Unternehmens ihr vollstes Vertrauen aus. Das Management habe gute Arbeit dabei geleistet, Kosten zu kürzen und die Metal-Forming-Sparte rentabler zu machen. Auch wenn der derzeitige makroökonomische Gegenwind die gesamte Branche erfasst, dürfte das Unternehmen von seiner defensiven Aufstellung profitieren.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 5,01 Euro für 2022/23, sowie 1,90 bzw. 2,61 Euro für die beiden Folgejahre.

