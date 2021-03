Die Analysten der Goldman Sachs habe die Aktien des heimischen Stahlkonzern voestalpine mit einem "Neutral"-Votum in ihre Bewertung aufgenommen. In der am Montag veröffentlichten Sektorstudie der Expertenrunde um Jack O'Brien wurde das Kursziel bei 34 Euro festgesetzt.

Die Bewertung sei laut Analysten trotz eines "soliden Geschäftsmodells" - hier lobten sie die Downstream-Integration - in erster Linie dem gemischten Ausblick in den Endmärkten geschuldet. Darunter fallen neben dem Automobil- und dem Bahn-Sektor, bei denen die Experten optimistisch in die Zukunft blicken, allerdings auch die Energie-Branche. Dort sehen die Goldman-Wertpapieranalysten nur eine moderate Erholung von der Pandemie. Auch der Luftfahrtsektor dürfte Gegenwind verspüren.

Als Hauptrisiken der voestalpine identifiziere man neben höher bzw. tiefer als erwarteten Stahlpreisen in den USA und der Europäischen Union auch eine schwächere bzw. stärkere Nachfrage im Automobil- und Energie-Sektor, fassten die Experten zusammen. Indes würden sich Rohstoffpreise auf die Margen des Konzerns auswirken.

Beim Ertrag je Aktie erwarten die Goldman-Experten einen Verlust von 1,56 Euro für 2020/21, sowie einen Gewinn von 3,65 bzw. 3,33 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,30 Euro für 2020/21, sowie 0,60 bzw. 1,00 Euro für 2021/22 bzw. 2022/23.

Am Donnerstagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit minus 3,91 Prozent bei 33,40 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/ste

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com

AFA0085 2021-03-25/14:54