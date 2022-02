Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Einstufung für die Aktien der heimischen voestalpine von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel wurde von Analyst Carsten Riek im Rahmen einer Sektor-Studie zu den europäischen Stahlwerten von 36,70 auf 43,00 Euro erhöht.

Wegen des spätzyklischen Charakters der Kundenbasis dürfte der Stahlkonzern erst ab 2022 von den höheren Stahlpreisen des Vorjahres profitieren, so der Analyst in der aktuellen Studie. Dies sei in den Konsensschätzungen noch nicht vollständig berücksichtigt.

Die Credit Suisse-Experten rollen ihre Bewertungsmethode weiter auf 2022 und erhöhen das Kursziel, da der Markt nun beginnt seinen Fokus auf die nächstjährigen Ergebnisse zu richten, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit Suisse-Analysten nun 5,84 statt zuvor 4,73 Euro für 2021/22. Die Prognosen für die beiden Folgeperioden wurden von 2,89 auf 6,18 bzw. von 2,38 auf 4,08 Euro erhöht. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,40 Euro für 2021/22, sowie auf jeweils 1,00 Euro für 2022/23 bzw. 2023/24.

Am Dienstagvormittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,40 Prozent bei 29,48 Euro.

