WACKER CHEMIE Aktie
|85,85EUR
|-1,65EUR
|-1,89%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 92,60 auf 84,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des weiter schwachen Chemiezyklus' hätten sich die Gewinne dank des Nahostkonflikts, Selbsthilfemaßnahmen und einer positiven Preisentwicklung verbessert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das dritte Quartal und das Jahr. Doch die Risiken für eine Fortsetzung dieser Geschäftsentwicklung nähmen zu./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,15%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
19.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
14.10.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: WACKER CHEMIE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.10.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.10.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|85,85
|-1,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:49
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:58
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18:54
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:13
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15:54
|Santander Buy
|UBS AG
|15:54
|National Grid Sell
|UBS AG
|15:53
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|15:48
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15:15
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:25
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|14:20
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|14:19
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:16
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)