WACKER CHEMIE Aktie
|86,45EUR
|3,70EUR
|4,47%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 89 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Ein möglicher Kapazitätsabbau bei Polysilicon dürfte mittelfristig die Profitabilität stärken und trotz Einmalbelastungen einen positiven Aktienkurstrigger liefern", schrieb Peter Spengler am Donnerstag zu seiner Empfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Kaufen
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
87,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
86,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
15:04
|ANALYSE-FLASH: DZ hebt Wacker Chemie auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 100 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:59
|ROUNDUP: Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahreszielen (dpa-AFX)
|
07:28
|Wacker Chemie sieht sich auf Kurs zu Jahrszielen (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|86,15
|4,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG