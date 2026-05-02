WACKER CHEMIE Aktie
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WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Wacker Chemie nach Zahlen von 96 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien hätten ihrem guten Lauf in diesem Jahr am Mittwoch Tribut gezollt, schrieb Sebastian Bray in dem am Donnerstagmorgen. veröffentlichten Kommentar. Er rechnet aber nicht damit, dass eine Trendumkehr bevorsteht, sobald die durch den Iran verursachten Engpässe enden. Sofern die Rally im Chipsektor weitergeht, sollte auch Wacker davon profitieren. Der Experte erhöhte vor allem für 2026 seine Schätzungen. Das höhere Kursziel begründete er auch mit dem gestiegenen Wert der Siltronic-Anteile./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
91,45 €
|
Abst. Kursziel*:
20,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,40%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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