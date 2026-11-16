WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Hochstufung für Wacker
|
16.11.2026 14:08:00
WACKER CHEMIE-Aktie gefragt: Barclays wird optimistischer
Auf der Handelsplattform Tradegate legten sie im Vergleich zum Xetra-Freitagsschluss um zwei Prozent zu. Barclays-Expertin Katie Richards stufte WACKER auf "Overweight" hoch und sprach von geringen Markterwartungen 2027. Dabei sieht sie überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU-Unterstützung bei den Silikonen.
Grundsätzlich sieht Richards die Chemiebranche nach der abgelaufenen Berichtssaison durchwachsen. Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nähmen ab. Die Analystin setzt daher noch stärker auf die Auswahl von Einzelwerten.
Den Schweizer Chemiekonzern Clariant stufte sie auf "Equal Weight" ab, die Aktien büßten vorbörslich mehr als anderthalb Prozent ein. Für den belgischen Branchenkollegen Solvay ging es nach einer Hochstufung auf "Equal Weight" dagegen aufwärts.
Die WACKER CHEMIE-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,30 Prozent auf 81,75 Euro.
/niw/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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