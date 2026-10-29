WACKER CHEMIE Aktie
|85,95EUR
|3,20EUR
|3,87%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die eigene Planung um 3 Prozent übertroffen und die Prognosespanne nach oben hin eingeengt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Deren Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal nun eine bessere Entwicklung als von ihm erwartet, liege aber unter dem Konsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,05 €
|
Abst. Kursziel*:
9,35%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
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28.10.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: MDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
22.10.26
|XETRA-Handel MDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:12
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|86,05
|3,99%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research