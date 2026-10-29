WACKER CHEMIE Aktie

85,95EUR 3,20EUR 3,87%
WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

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29.10.2026 10:42:51

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzern habe mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) die eigene Planung um 3 Prozent übertroffen und die Prognosespanne nach oben hin eingeengt, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Deren Mittelpunkt impliziere für das Schlussquartal nun eine bessere Entwicklung als von ihm erwartet, liege aber unter dem Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85,05 € 		Abst. Kursziel*:
9,35%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,20%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

WACKER CHEMIE AG 86,05 3,99% WACKER CHEMIE AG

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11:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:21 Danone Buy UBS AG
11:21 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
11:20 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
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11:07 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
11:04 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:04 ING Group Buy UBS AG
10:58 adidas Neutral UBS AG
10:54 BBVA Neutral UBS AG
10:42 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
10:40 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 TRATON Buy Deutsche Bank AG
10:36 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:35 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:31 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:12 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:02 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
09:53 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09:35 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:50 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 adidas Outperform Bernstein Research
08:48 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:46 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
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