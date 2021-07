Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger von 38,00 auf 41,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Lushanthan Mahendrarajah und seinem Team unverändert belassen. Wienerberger liefere weiterhin ab, so die Experten.

Das kürzlich veröffentlichte außerplanmäßige Trading Update sowie die angekündigten Akquisitionen hätten die Analysten veranlasst, die EBITDA-Prognosen um fünf bis sechs Prozent anzuheben. Der Baustoffkonzern hatte jüngst unerwartet seine Guidance für 2021 erhöht und den Kauf von zwei Unternehmen in Großbritannien und Irland, die sich auf Abflussrohre und Dachrinnen spezialisiert haben, bekannt gegeben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 2,27 nach zuvor 2,09 Euro für 2021. Für 2022 werden nun 2,81 (bisher: 2,59) Euro erwartet und für 2023 rechnen die Experten mit einem Gewinn von 3,25 (bisher: 3,02) Euro je Anteilsschein. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich nun auf 0,84 Euro für 2021, sowie 1,03 bzw. 1,26 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Freitag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse zuletzt mit plus 2,31 Prozent bei 33,68 Euro.

